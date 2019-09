Il Rostov vince lo scontro diretto contro il Lokomotiv Mosca in casa degli avversari. Due a uno il risultato finale per gli ospiti, merito soprattutto del terzino Chernov, che prima salva sulla riga un'uscita a vuoto del suo portiere Baburin. Poi dopo essere finito all’interno della rete, con un colpo di reni riesce a fare da scudo con il proprio corpo sulla ribattuta a porta scoperta di Djordjevic. Un doppio intervento che vale come un gol messo a segno quello realizzato dal difensore russo, grazie al quale ha regalato i tre punti e il primo posto in classifica alla sua squadra.

Debutto con sconfitta per Joao Mario

Proprio grazie a questa partita il Rostov ha allungato di tre punti sul Lokomotiv Mosca. Debutto amaro dunque per Joao Mario, il nuovo acquisto dei russi arrivato dall’Inter. L’ex centrocampista nerazzurro ha fatto il suo debutto al trentesimo del primo tempo. Il portoghese si è reso protagonista nel gol del 2 a 1 con l’assist per Miranchuk all’81esimo. Una rete che però non è bastata per rimontare lo svantaggio, anche per colpa dell’intervento miracoloso di Chernov.