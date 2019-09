In fila alla cassa del supermercato, per pagare la spesa. Si può diventare idoli di una tifoseria anche così, attraverso semplici gesti quotidiani che da un calciatore di fama mondiale mai ti aspetteresti. E invece Daniele De Rossi continua a stupire i tifosi del Boca Juniors e in Argentina viene sempre più apprezzato anche per le sue qualità umane, oltre che per quelle sportive, già note in Sudamerica prima ancora che vi sbarcasse.

L’ultimo “gesto” con cui “Tano” (così l’hanno ribattezzato in Argentina) ha involontariamente conquistato tutti è stato proprio quello di entrare in un supermercato, fare la spesa e mettersi in coda con il carrello alla cassa, come "una persona qualunque", si è soliti commentare in casi come questo. Un momento di umana quotidianità immortalato da un tifoso che poi ha twittato la foto, diventata in breve tempo virale. “De Rossi al supermercato, che persona per bene. Umile come pochi”, il tweet che accompagna la foto, con il tifoso che l’ha scattata evidentemente sorpreso dalla normalità della situazione, e come lui tutti gli altri che hanno commentato o retwittato aggiungendo elogi al “De Rossi uomo”. Il “De Rossi giocatore”, invece, spera di sorprenderli ancora di più sul campo: il 2 ottobre c’è un Superclasico semifinale di Libertadores, l’ideale per entrare nella storia senza dover fare la coda…