Una vita con la maglia numero 16 della Roma sulle spalle. Daniele De Rossi ha confermato il suo numero portafortuna anche al Boca Juniors. Ma in Libertadores è "costretto" a indossare il 7, scelto a inizio stagione da Cristian Pavòn: "El Tano" ha preso il posto dell'argentino nella lista degli Xeineizes e le regole della Conmebol impongono che il sostituto erediti anche il numero. Nella notte DDR ha fatto il suo debutto nella massima competizione sudamericana: è entrato nel secondo tempo della sfida di ritorno con la LDU Quito. Dieci minuti con la 7 sulle spalle, la prima della sua carriera. Una maglia inedita e per questo di grande valore. A fine gara, mentre la Bombonera era in festa per la qualificazione alle semifinali, De Rossi si è avvicinato alla tribuna, si è tolto la maglietta e ha deciso di regalarla a un bambino. Un gesto semplice, che ha colpito tutti in Argentina. "Non si tratta solo di calcio: De Rossi ha conquistato i tifosi del Boca anche per gesti come questo", il commento sull’account Instagram della Copa Libertadores. Qualcuno ha provato a prendersi la maglietta, ma De Rossi ha indicato più volte il fortunato bambino, assicurandosi che la 7 finisse proprio a lui.