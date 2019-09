"Segnare è facile, basta essere Zlatan"

Infrangere record non è certo una novità per Ibrahimovic. Ai suoi primi passi nella Mls era andato a segno per cinque gare consecutive in campionato, eguagliando così il dato stabilito da Roy Lassiter nel 1996. Quello con i Galaxy è il 18esimo primato individuale che Ibra stabilisce in carriera. Si aggiunge a un fitto elenco, dove trovano posto, per esempio, lo scettro di primo giocatore ad aver vinto la classifica marcatori della Serie A con due diverse squadre (Inter 2008-09 e Milan 2011-12), di unico giocatore ad aver vinto 11 campionati in 4 leghe differenti (Eredivisie, Serie A, Primera División e Ligue 1) e ad aver giocato la Champions League con sette squadre diverse. Il segreto? Lo ha spiegato Ibra dopo la tripletta allo Sporting KC, a modo suo: "Segnare è facile, basta essere Zlatan".