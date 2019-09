Mate e recupero, De Rossi convocato per la Libertadores

Il filmato che ritraeva De Rossi intento a bere del mate è presto diventato virale in rete, suscitando anche l'ironia di tanti tifosi italiani che seguono con affetto le sorti di DDR in Argentina. Intanto il centrocampista 36enne – inserito da Roberto Mancini nella lista dei pre convocati per la prossima partita della Nazionale contro la Grecia del 12 ottobre, in programma a Roma – è nell'elenco dei giocatori a disposizione dell'allenatore Gustavo Alfaro per l'andata della semifinale di Copa Libertadores contro il River Plate, in programma nella notte tra l'1 e il 2 ottobre alle 2.30 italiane. Un'ulteriore conferma del recupero in corso dal problema al tendine del ginocchio destro che lo aveva condizionato negli scorsi giorni, impedendogli di giocare le partite contro San Lorenzo e Newell's. Una bella notizia, alla quale brindare. Magari con del mate.