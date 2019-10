Quale regalo di compleanno migliore di una bella fuori serie? Per le sue 38 candeline Zlatan Ibrahimovic non ha badato a spese: ora nel suo garage c’è una Ferrari Monza SP2 Limited Edition dal valore di 1.5 milioni di euro. Un esemplare raro (ce ne sono solo 499), che il campione svedese dei Los Angeles Galaxy, da sempre appassionato di motori, ha voluto mostrare su Instragram a tutti i suoi follower. Non un’auto come le altre la cosidetta 'Barchetta' del 2018. Prestazioni eccellenti con un motore V12 da 6,5 litri e 810 CV, e la capacità di raggiungere i 100 km/h in 2,9 secondi. Ma soprattutto niente parabrezza: al posto del vetro c’è il 'Virtual Wind Shield'', un sistema aerodinamico che permette di deviare il vento e non infastidire i passeggeri.