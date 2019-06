Seconda giornata di match in Egitto per la Coppa d’Africa 2019. Dopo l’esordio vincente dei padroni di casa sullo Zimbabwe, nel girone A l’Uganda risponde a Salah e compagni con un convincente 2-0 sul Congo. In serata si giocano le prime gare del gruppo B: in campo alle 19 Nigeria-Burundi e alle 22 Guinea-Madagascar.

CONGO-UGANDA 2-0

14' Kaddu, 48' Okwi

CONGO (4-1-4-1): Matampi; Issama, Luyindrama, Tisserand, Masuaku; Bokadi; Meschack, Mbemba, Mpoku, Bolasie; Bakambu. Ct. Ibengé

UGANDA (4-2-3-1): Onyango; Juuko, Mugabi, Walusimbi, Wasswa; Aucho, Azira; Miya, Okwi, Abdu; Kaddu. Ct. Desabre

Esordio vincente per l’Uganda: la nazionale allenata da Florent Ibengé ha battuto il Congo 2-0, prendendosi il primato del gruppo A. Decisive le reti di Patrick Kaddu al 14' e di Emmanuel Okwi al 48'. Il primo gioca nel Kampala City, una delle squadre più note del campionato ugandese, il secondo al Simba, in Tanzania. Niente da fare per il Congo dell’ex Genoa e Chievo Paul-José M’Poku e del terzino del West Ham Arthur Masuaku. Con questo risultato l’Uganda balza al comando del girone, con gli stessi punti dell’Egitto ma a +1 sui padroni di casa per differenza reti.