COSTA D'AVORIO-ALGERIA 1-1 (4-5 d.c.r.)

20' Feghouli (A), 62' Kodjia (C)

Sequenza rigori: Bensebaini (A) gol, Kessié (C) gol, Slimani (A) gol, Cornet (C) gol, Delort (A) gol, Bony (C) parato, Ounas (A) gol, Gradel (C) gol, Belaili (A) palo, Serey Die (C) palo

COSTA D'AVORIO (4-3-3): Gbohouo; Bagayoko, Traoré, Kanon (54' Comara), Coulibaly; Sangarè (78' Gbamin), Serey Die, Kessié; Zaha (94' Cornet), Kodjia (96' Bony), Gradel. Ct: Kamara

ALGERIA (4-1-4-1): M'Bolhi; Atal (30' Zeffane), Mandi, Benlamri, Bensebaini; Guedioura; Mahrez (86' Ounas), Feghouli (121' Delort), Bennacer, Belaili; Bounedjah (78' Slimani). Ct: Belmadi

Ammoniti: Bensebaini (A), Zaha (C), Bennacer (A), Bagayoko (C), Gbohouo (C), Kessié (C), Comara (C)

Note: al 48' Bounedjah (A) calcia un rigore sulla traversa

E' l'Algeria l'avversaria della Nigeria nella prima semifinale della Coppa d'Africa. La squadra di Belmadi la spunta solo dopo i calci di rigore, arrivati al termine di una delle più belle partite di questa edizione del torneo. Parecchie le emozioni nei tempi regolamentari e supplementari, con l'Algeria avanti al 20' grazie a un sinistro da fuori di Foghouli ma raggiunta nella ripresa da Kodjia (unico giocatore capace di segnare all'Algeria in questa competizione), dopo che Bounedjah aveva sprecato il rigore del possibile 2-0 scegliendo la conclusione centrale di potenza, ma centrando la traversa.

Proprio i tiri dal dischetto, però, restituiscono il sorriso e regalano la festa agli algerini, che allungano la loro striscia di imbattibilità a 11 risultati utili consecutivi (non perdono dal match di qualificazione alla Coppa d'Africa del 16 ottobre 2018 contro il Benin) e per la prima volta nel torneo non vincono, candidandosi comunque molto seriamente per la vittoria finale.