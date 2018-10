Martin Palermo e Abbondanzieri Campioni del mondo... di calcio tennis! Tutto vero. Un tempo leggende del Boca, bomber e portiere con più di 250 gara nel club, oggi campioni in altra veste. I due si sono dati a una nuova disciplina vincendo il titolo, e portando in alto il proprio paese nel "FTA Mundial Tour". Ah, ovviamente non è tutto: in finale hanno battuto per 6-3 la "strana coppia" composta da Adrien Prual - stella di questo sport - e... David Trezeguet. Un vero Campione del Mondo a Francia '98, quando Zidane e compagni rifilarono tre reti al Brasile di Ronaldo. Stavolta perde però, a vincere sono "El Loco" e il "Pato", oggi rispettavamente allenatore e vice-allenatore in prima divisione cilena, all'Union Española. Di nuovo in campo ora, da campioni del mondo. Tra gli altri partecipanti - oltre ad Abbondanzieri, Palermo e Trezeguet - anche l'ex Parma Jamie Valdes, Lucas Barrios (oggi bomber del Colo Colo) e Frank de Boer, ex allenatore dell'Inter reduce dall'ultima esperienza al Crystal Palace.