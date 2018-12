ll Comitato Esecutivo della Uefa ha approvato il format e la lista di accesso della terza competizione europea per club, che dal 2021 affiancherà la Champions League e l’Europa League. La nuova competizione garantirà la presenza di almeno 34 Paesi nelle fasi a gironi delle competizioni Uefa per club (oggi il minimo garantito è 26), con 32 squadre partecipanti a una fase a gironi. Tutte le federazioni avranno accesso a tutte e tre le competizioni e manterranno la stessa quota di accesso complessiva attuale. Con la terza Coppa europea, il numero delle squadre del continente coinvolte in tornei Uefa salirà a 96, con 32 squadre per ogni torneo, come ha sottolineato l'Associazione europea dei club (Eca), promotrice del progetto. Dunque, dovrà essere ridotto dalle attuali 48 a 32 il numero delle squadre dell'Europa League. Questa terza competizione non ha ancora un nome ufficiale: per adesso, in via provvisoria, sarà chiamata UEL2. Lo slogan è molto semplice: più partite, per più club, per più federazioni. E questo è appunto il senso della terza Coppa: dare più spazio alle nazioni più piccole, che difficilmente oggi arrivano a giocare in Europa. Nella nuova competizione si giocheranno 141 partite, per 15 settimane di gioco, esattamente come l'Europa League. E come l'Europa League si giocherà di giovedì con un nuovo orario (oltre a quello delle 19 e delle 21), ovvero il pomeriggio alle 16.30. Per l'Italia ad oggi parteciperà la settima squadra classificata in Serie A, e le eventuali uscite dalla competizione superiore, se classificate terze nei loro gironi. Tutti gli altri dettagli della competizione, come la ridistribuzione dei ricavi e il nome/brand della competizione, saranno pubblicati nel corso del 2019. Ecco tutte le caratteristiche della "UEL2":