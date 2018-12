Il futsal, come il calcio, si sa, è spesso un mondo pieno di magie. Si pensi a quelle di Ricardinho, assoluto fenomeno del dribbling del calcio a 5, che con la palla fa impazzire difensori di mezzo mondo. Come lui, tanti altri ogni giorno regalano prodezze, a volte anche inaspettate. Quelle di Serginho Paulista, brasiliano giocatore del Shenzhen Nanling Tielang in Cina, sono davvero da urlo. Una di queste, in particolare, è diventata virale per la sua oggettiva assurdità. Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, che è stato visto da quasi 300.000 persone, il 30enne, impegnato in una simulazione di gioco, supera l’avversario, entrato in scivolata, facendo levitare magicamente il pallone, che rimane come incollato alla sua suola. Anche al rallentatore, risulta difficile comprendere in che modo Serginho riesca a completare una giocata del genere, una delle più incredibili mai viste su un campo di futsal.