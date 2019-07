Retroscena di una vita da… Blancos. A un anno dal suo addio al Real, Cristiano Ronaldo torna a far "rumore" per via delle dichiarazioni rilasciate dal suo ex compagno di squadra Toni Kroos, che in un’intervista a ZDF ha svelato alcuni momenti extracampo relativi alle abitudini dell’attaccante portoghese durante i suoi anni a Madrid. "A casa sua, di sera, si organizzavano i barbecue più rumorosi dell’intero quartiere. In alcuni casi gli abbiamo anche dovuto chiedere di abbassare il volume", ha affermato il centrocampista tedesco, che a Madrid viveva in un’abitazione non troppo lontana da quella del portoghese. Nel corso dell'intervista, Kroos ha anche ammesso di non aver partecipato quasi mai alle grigliate organizzate da Cristiano Ronaldo perché si tenevano in orari per lui non abituali.