L'uno contro l'altro, anche se non sul campo. Per il momento Cristiano Ronaldo e Neymar si affrontano con il sorriso. In fin dei conti parlano la stessa lingua, che non è solo quella del gol. Le due star del calcio mondiale hanno girato degli spot pubblicitari in un capannone allestito per l'occasione a Torino, dove i due si sono divisi fra boxe e ping-pong (grande passione tra l'altro del numero sette bianconero): "Immagina uno spot con Ronaldo e Neymar", recita una voce narrante all' inizio del video, che coinvolge anche dei normali cittadini: "Potrebbe registrarsi in un ambiente orientale", propone uno di loro. E così i due giocatori si ritrovano a giocare una partita di ping-pong sotto gli occhi di Kill Bill, l'assassina ideata da Quentin Tarantino. Neymar sembra avere la meglio, carica il destro per sparare il vincente ma CR7 non si scompone e blocca la pallina. Con cosa? Con le bacchette, perché giocare con le racchette sarebbe stato troppo semplice: "E Ronaldo è pur sempre Ronaldo", esclama una ragazza, sorridendo.

Neymar vs Ronaldo sul ring

Dal tavolo da ping-pong al ring, dalle bacchette ai guantoni. Il duello fra i due si fa più avvincente. La domanda è sempre la stessa: "Dove immagini uno spot con Ronaldo e Neymar?". Un ragazzo ci pensa per qualche secondo: "Boxe!", esclama. I due si ritrovano ancora davanti, separati da un arbitro che dà loro le consueti indicazioni. "Round 1", si legge sul cartellone sollevato dalla girl-ring. Il match inizia, Neymar e Ronaldo non si risparmiano colpi decisi. Poi il brasiliano si ferma e inzia un balletto provocatorio nei confronti del portoghese, che però risponde con il sorriso. Chicca finale? Mentre CR7 si trasforma in Rocky, il suo avversario indossa la machera di Rey Mysterio, wrestler statunitense di origini messicane divenuto volto celebre della WWE grazie alla sua 619. Insomma, un bel modo per divertirsi. Per non pensare, lato Neymar, ai problemi con il Psg (il brasiliano, che vuole il Barcellona, non si è presentato al raduno). Per ricaricare, lato Ronaldo, le batterie per una nuova e intensa stagione.