"Oggi sono tornato a camminare come quando avevo 15 anni. Grazie mille al Dr.Eyharchet, a tutti coloro che si sono presi cura di me nella Clinica Olivos, e a Dio". Questo il messaggio di Diego Armando Maradona, dopo l'operazione al ginocchio destro e prima di iniziare la riabilitazione: l'ex Pibe de Oro lo ha pubblicato attraverso il suo profilo Instagram, con un video in cui muove i primi passi accompagnato dallo staff medico.

Maradona si è sottoposto all'intervento, come riporta il quotidiano AS, per rimediare ai problemi derivanti dall'artrosi e da una sinovite acuta, che lo avevano costretto a dimettersi dalla guida del Dorados de Sinaloa, squadra messicana che stava allenando. Gli è stata impiantata una protesi, che lo aiuterà a recuperare la piena mobilità: l'operazione è andata per il meglio e ora Maradona inizierà la riabilitazione. E magari, potrà recarsi alla Bombonera per assistere ad una partita del suo Boca con in campo Daniele De Rossi, come aveva promesso qualche giorno fa.