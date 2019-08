Una grandissima soddisfazione per Fabio Quagliarella: la sua straordinaria rete siglata nella gara dello scorso campionato vinta 3-0 dalla Sampdoria contro il Napoli è stata selezionata dalla FIFA e concorrerà al FIFA Puskas Award 2019, il premio per il gol più bello dell’anno. Una prodezza incredibile quella dell’attaccante italiano, che il 2 settembre 2018 aveva dato spettacolo con un gol prodigioso: un colpo di tacco al volo su cross proveniente dalla destra che non aveva lasciato scampo a Ospina. Quagliarella se la vedrà con altri nove candidati, tra questi presenti anche Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic. Il vincitore sarà indicato attraverso un sondaggio sul sito della FIFA entro giorno 1 settembre 2019. Il premio verrà invece attribuito all'autore del gol più bello dell'ultima stagione il prossimo 23 settembre in occasione della premiazione dei FIFA Award in programma a Milano, al Teatro alla Scala.