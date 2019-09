Sono valori destinati a far discutere non solo gli appassionati di videogiochi, ma anche i diretti interessati: nemmeno il tempo di rendere noti i tanto attesi "ratings" relativi ai giocatori più forti, con le classiche valutazioni espresse da 1 a 100 su tutti i parametri (tiro, passaggio, forza, velocità...), e Fifa20 riceve subito le prime "critiche", con Romelu Lukaku schierato in prima fila. "Solo 75 di velocità?", ha postato l'attaccante dell'Inter su Instagram attraverso una story, aggiungendo "36 km/h, ve ne siete dimenticati?", in riferimento al suo picco raggiunto recentemente nello scatto.

Il gigante belga, insomma, non ci sta, ma dopo aver incassato il suo "modesto" 75 ha pensato di rivolgersi a Pes, il videogioco storicamente "rivale" di Fifa, taggandolo nello stesso messaggio con astuzia. "Pes, non mi deludere...", la richiesta ai concorrenti, che a questo punto dovranno per forza alzare un po' la sua valutazione in merito alla velocità...