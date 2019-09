Da una “Rossa” a una “Freccia d’argento”. Oppure, come ha commentato la stragrande maggioranza di chi ha visto le immagini: “Come rovinare una Ferrari”. Si tratta dell’ultima follia di Aubameyang, che dopo essersi regalato una Ferrari “La Ferrari”, gioiellino da circa 2 milioni di euro, l’ha affidata per una “cromatura” a Yianni Charalambous, una vera celebrità nel campo della “restaurazione” delle auto di lusso, che non a caso è stato il primo a sconsigliare l’attaccante dell’Arsenal, provando a farlo desistere dal suo piano diabolico. Aubameyang è stato però irremovibile: voleva una Ferrari cromata anziché rossa, e alla fine l’ha ottenuta. Così, mentre il giocatore era a Monza ad assistere al trionfo della Rossa (senza cromature) di Leclerc (assieme al suo amico Sferaebbasta), a Londra si lavorava sulla sua Ferrari, rendendola alla fine quasi irriconoscibile come da foto pubblicate dallo stesso Charalambous, basito.

Un’abitudine, invece, per Aubameyang, abituato a “wrappare” (così si dice in termini “tecnici”) le sue auto, dato che la sua collezione comprende già una Lamborghini Aventador, un Range Rover Sport e una Lamborghini Urus tutte “riverniciate”, ma nessuna al livello della Ferrari. Inevitabili le critiche (dei fan Ferrari, ma non solo) piovute sugli account Twitter di Aubameyang (la mente) e di Charalambous (il braccio), con quest’ultimo che ha chiesto di portare pazienza: “Non è ancora finita, datele una chance…”.