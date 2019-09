Anche in Brasile Dani Alves non ha smesso di fare scherzi a chiunque gli capiti a tiro. Il nuovo numero 10 del San Paolo - che in carriera ha sempre scherzato sui social, chiedendo anche dove mandare il CV quando era svincolato - ha "disturbato" il collegamento di un giornalista di Globoesporte piazzandosi alle sue spalle e cominciando a mimare dei cenni di approvazione. Il siparietto è andato in scena nel centro d’allenamento del club brasiliano. con l’invasione pacifica è terminata con un abbraccio da parte dell’ex terzino juventino all’inviato. Dopo il gol all'esordio, il San Paolo di Dani Alves al momento si trova al sesto posto in classifica: a guidare il campionato è il Flamengo di Gabigol che ha tre punti di vantaggio sul Palmeiras.