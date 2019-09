Tra Premier League e Bundesliga saranno 10 gli incontri di calcio estero in onda su Sky tra il 27 e il 30 settembre, 5 del campionato inglese, altrettanti di quello tedesco. In Inghilterra spazio alle partite della settima giornata, con il Liverpool, capolista solitario a punteggio pieno a quota 18, che andrà a far visita allo Sheffield United, neopromosso, attualmente a centro classifica con 10 punti. L’incontro del Bramall Lane aprirà sabato alle 13.30 questo turno di Premier, che si chiuderà lunedì sera alle 21 con un super “Monday Night”, quello che vedrà di fronte a Manchester i padroni di casa dello United, soltanto ottavi in graduatoria con 8 punti, e l’Arsenal, quarto con 11. Il big match dell’Old Trafford andrà in onda in diretta anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Tra le partite più interessanti, spicca quella del Goodison Park di Liverpool, con protagonisti i campioni del Manchester City, secondi a quota 13, impegnati in casa dell’Everton.

Classifica: Liverpool 18, Manchester City 13, Leicester 11, Arsenal 11, West Ham 11, Bournemouth 10, Tottenham 8, Manchester United 8, Burnley 8, Sheffield United 8, Chelsea 8, Crystal Palace 8, Southampton 7, Everton 7, Brighton 6, Norwich 6, Newcastle 5, Aston Villa 4, Wolverhampton 4, Watford 2.

Dall’Inghilterra alla Germania, per la sesta giornata d’andata di Bundesliga, che vede sempre al comando da solo il Lipsia, primo con 13 punti, che precede di due lunghezze i campioni in carica del Bayern Monaco, che faranno visita al Paderborn. In casa, invece, il Borussia Dortmund, terzo con 10 punti, che al Signal Iduna Park se la vedrà con il Werder Brema.

Classifica: Lipsia 13, Bayern Monaco 11, Borussia Dortmund 10, Friburgo 10, Schalke 04 10, Borussia Moenchengladbach 10, Bayer Leverkusen 10, Wolfsburg 9, Eintracht Francoforte 7, Werder Brema 6, Hoffenheim 5, Augsburg 5, Fortuna Dusseldorf 4, Union Berlino 4, Hertha Berlino 4, Colonia 3, Mainz 3, Paderborn 1.

Premier League, 7^ giornata

SABATO 28 SETTEMBRE

ore 13 “Premier League Live” su Sky Sport Football in diretta con Federica Lodi, ospite Paolo Ciarravano

ore 13.30 Sheffield United - Liverpool su Sky Sport Football in diretta con la telecronaca di Federico Zancan

ore 15.30 “Premier League Live” su Sky Sport Football in diretta con Federica Lodi, ospite Paolo Ciarravano

ore 16 Tottenham - Southampton su Sky Sport Football in diretta con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo

ore 18 “Premier League Live” su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con Federica Lodi, ospite Paolo Ciarravano

ore 18.30 Everton - Manchester City su Sky Sport Football in diretta con la telecronaca di Massimo Marianella

DOMENICA 29 SETTEMBRE

ore 17 “Premier Show” su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con Federica Lodi, ospite Massimo Marianella

ore 17.30 Leicester – Newcastle su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con la telecronaca di Paolo Ciarravano

(anche in 4K HDR per i clienti Sky Q)

ore 19.30 “Premier Show” su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con Federica Lodi, ospite Massimo Marianella

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE

ore 21 Manchester United – Arsenal su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con la telecronaca di Paolo Ciarravano e il commento tecnico di Paolo Di Canio

Bundesliga, 6^ giornata

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

ore 20.30 Union Berlino - Eintracht Francoforte su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con la telecronaca di Pietro Nicolodi

SABATO 28 SETTEMBRE

ore 15.30 Paderborn - Bayern Monaco su Sky Sport Collection in diretta con la telecronaca di Dario Massara

ore 18.30 Borussia Dortmund - Werder Brema su Sky Sport Uno in diretta con la telecronaca di Pietro Nicolodi

ore 21.15 Augsburg - Bayer Leverkusen su Sky Sport Football in differita con la telecronaca di Riccardo Gentile

DOMENICA 30 SETTEMBRE

ore 18 Colonia - Hertha Berlino su Sky Sport Arena in diretta con la telecronaca di Pietro Nicolodi