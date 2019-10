Dopo le coppe europee tornano i campionati nazionali. Fra cui, ovviamente, anche la Premier League, che si appresta a scendere in campo per l'ottava giornata. Si inizia sabato alle ore 13:30 con il match fra Brightone e Tottenham, con la squadra di Pochettino chiamata a reagire dopo la batosta subita in Champions dal Bayern. Sabato andrà in scena anche il Liverpool capolista, che viaggia a punteggio pieno e che ospiterà ad Anfield il Leicester terzo in quello che sarà a tutti gli effetti il big match di giornata. Domenica sarà il turno di tutte le altre big. Il Chelsea se la vedrà sul campo del Southampton alle 15. mentre Manchester City e Arsenal giocheranno davanti ai propri tifosi rispettivamente con Wolverhampton e Bournemouth. A chiudere il tutto ci penserà il Manchester United, alla disperata ricerca di punti sul campo del Newcastle.

Classifica: Liverpool 21, Manchester City 16, Leicester 14, Arsenal 12, West Ham 12, Tottenham 11, Chelsea 11, Bournemouth 11, Crystal Palace 11, Manchester United 9, Burnley 9, Sheffield United 8, Wolverhampton 7, Southampton 7, Everton 7, Brighton 6, Norwich 6, Aston Villa 5, Newcastle 5, Watford 2.

Dall'Inghilterra alla Germania. Tempo di settima giornata in Bundesliga, che si apre con Hertha Berlino-Fortuna Dusseldorf venerdì alle 20:30. Poi cinque partite in programma sabato. Si inizia alle 15:30 con Paderborn-Mainz, si chiude alle 18:30 con Schalke-Colonia. Nel mezzo tutte le big: alle 15:30 il Lipsia sarà ospite del Bayer Leverkusen, alla stessa ora il Borussia Dortmund se la vedrà sul campo del Friburgo, mentre il Bayern capolista ospiterà l'Hoffenheim. La domenica ci saranno tre gare, con Eintracht-Werder Brema a chiudere il programma alle 18.

Classifica: Bayern Monaco 14, Lipsia 13, Friburgo 13, Schalke 13, Borussia Moenchengladbach 13, Leverkusen 13, Wolfsburg 12, Borussia Dortmund 11, Eintracht 10, Eintracht Francoforte 10, Hertha 7, Werder Brema 7, Hoffenheim 5, Augsburg 5, Fortuna Dusseldorf 4, Union Berlino 4, Hertha Berlino 4, Mainz 3, Colonia 3, Paderborn 1.

Premier League, 8^ giornata

SABATO 5 OTTOBRE

ore 13 “Premier League Live” su Sky Sport Football in diretta con Federica Lodi, ospite Paolo Di Canio

ore 13:30 Brighton-Tottenham su Sky Sport Football in diretta con la telecronaca di Massimo Marianella

ore 15.30 “Premier League Live” su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con Federica Lodi, ospite Paolo Di Canio

ore 16 Liverpool-Leicester su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con la telecronaca di Federico Zancan

ore 18 “Premier League Live” su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con Federica Lodi, ospite Paolo Di Canio

ore 18:30 West Ham-Crystal Palace su Sky Sport Football in diretta con la telecronaca di Paolo Ciarravano

DOMENICA 6 OTTOBRE

ore 14.30 “Premier Show” su Sky Sport Football in diretta con Federica Lodi, ospite Paolo Di Canio

ore 15 Southampton-Chelsea su Sky Sport Football in diretta con la telecronaca di Massimo Marianella

ore 17 “Premier Show” su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con Federica Lodi, ospite Paolo Di Canio

ore 17.30 Newcastle-Manchester United su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con la telecronaca di Paolo Ciarravano



ore 19.30 “Premier Show” su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con Federica Lodi, ospite Paolo Di Canio

ore 21 Manchester City-Wolverhampton su Sky Sport Football in differita con la telecronaca d Gianluigi Bagnulo; commento di Roberto Gotta



Bundesliga, 6^ giornata

VENERDÌ 4 OTTOBRE

ore 20.30 Hertha Berlino-Fortuna Dusseldorf su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con la telecronaca di Pietro Nicolodi

SABATO 5 OTTOBRE

ore 15.30 Friburgo-Borussia Dortmund su Sky Sport Collection in diretta con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo)

ore 15.30 Bayer Leverkusen-Lipsia su Sky Sport Arena in diretta con la telecronaca di Pietro Nicolodi

ore 18.30 Schalke 04-Colonia su Sky Sport Uno in diretta con la telecronaca di Marco Frisoli

DOMENICA 6 OTTOBRE



ore 13.30 Borussia Moenchengladbach-Augsburg su Sky Sport Arena in diretta con la telecronaca di Pietro Nicolodi



ore 18 Eintracht Francoforte-Werder Brema su Sky Sport Arena in diretta con la telecronaca di Davide Polizzi