Una grande sfida per festeggiare 110 anni di storia. Allo stadio Dall’Ara andrà in scena la Partita delle Leggende tra le Bologna Legends e le Leyendas del Real Madrid. Oltre ventimila gli spettatori previsti: anche il Presidente Joey Saputo sarà in tribuna, per gustarsi il secondo incontro tra le due squadre. Il primo fu un’amichevole nel 1920 e i rossoblù vinsero 3-0. Oggi è un match di vecchie glorie e c’è grande attesa per i campioni invitati all’evento (in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport football alle 20:45): ci sarà anche Roberto Baggio, di certo presente all’evento pre-partita dalle 19 condotto da Giorgio Comaschi e Gloria Gardini. Si spera di vederlo anche in campo per sfidare campioni come Roberto Carlos e Seedorf. Proprio l’ex allenatore e giocatore del Milan, in campo con le Leyendas madrilene, ha voluto dedicare, alla vigilia, un messaggio affettuoso a Sinisa Mihajlovic: "Attorno alla festa di compleanno del Bologna si è accumulata tanta energia positiva, spero vada tutta al mio amico Sinisa, che sta combattendo una battaglia in cui certo non è solo". Si preannuncia una serata di commozione e amarcord con un saluto speciale che forse verrà riservato anche a Beppe Signori.

Un grande Bologna

Tra le file del Bologna, capitanato da Marco Di Vaio ci saranno bandiere come Pagliuca, Paramatti, Nervo, Locatelli, Perez, Andersson e Kolyvanov. In panchina gli allenatori Ulivieri e Colomba. Nel Real Madrid in campo oltre a Seedorf e Roberto Carlos, Karembeu, Aberloa e Ivan Campo.