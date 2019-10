"El gol del siglo". Era il Mondiale del 1986 quando Maradona, con gli occhi del mondo fissati su di lui, si inventò la prodezza destinata a fare la storia: uno slalom pazzesco tra i giocatori dell'Inghilterra, incapaci di fermare la percussione dell'argentino dal centrocampo fino all'area di rigore, conclusa con la palla in rete. Sono passati 33 anni da allora e il classe 1960 sembra finalmente aver trovato una rete in grado di raccoglierne l'eredità. A segnarla Lucia Guinazu, calciatrice del Gimnasia La Plata che, nel corso dell'ultima sfida di campionato contro l'Independiente, ha lasciato il pubblico a bocca aperta: partenza dal lato destro del centrocampo, una serie di dribbling a superare le avversarie e poi il destro vincente alle spalle del portiere. Un'azione di tecnica e velocità che non poteva non ricordare quella eseguita da Maradona allo Stadio Azteca di Città del Messico. E a incoronare il super gol messo a segno dalla 19enne argentina è stato proprio l'attuale allenatore del Gimnasia. Un video, circolato in rete, ha mostrato la reazione del Pibe mentre osserva la rete sul suo cellulare: "Che prodezza - ha commentato -. Questo si può definire un «gol maradoniano». Hai resistito a un'avversaria, poi due, poi tre e alla fine hai battuto il portiere. Ti faccio le mie congratulazioni".