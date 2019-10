Al via "Sky Sport Room", allenare la mente con lo sport

Dunque è giunta l’ora: Sky Sport Room comincia il suo cammino. Cos'è SkySport Room? Mi piacerebbe sapervi rispondere, e per la verità dovrei anche essere la persona giusta per farlo. Invece, per riuscire nell'impresa, avrò bisogno di vedere in onda almeno 2-3 puntate. In attesa del primo, imminente, countdown, posso però esporvi le nostre intenzioni.

Per quel che attiene ai desideri, Sky Sport Room sarà un programma condotto da Fabio Tavelli, con Paolo Condò e il sottoscritto (alias “la strana coppia”) come ospiti fissi e altri pareri (non personaggi) ad arricchirlo. Un programma giornalistico, nel senso più letterale che sapremo dare a questo aggettivo. Un talk-show? Non esattamente. Una rubrica? Neppure. Uno show? Giammai. Molto umilmente, un tentativo di ragionare insieme. Usando quegli strumenti (parole, immagini, suoni) che rappresentano gli utensili della professione giornalistica in TV. Con l’unico obiettivo di descrivere le tante dimensioni e sfumature delle realtà e dei concetti, per mettere il manufatto finito a disposizione di chi vuole formarsi un’opinione.

La nostra, di opinione, ve la diremo, perchè è un dovere. Quel che conta però, è il resto, cioè il lavoro giornalistico. Per “spiegarmi”, la vera trasmisssione inizierà dopo i titoli di coda, anche grazie a Sky Q. Avete capito? Io no, ma vi avevo avvertiti. Ci risentiamo tra 2-3 puntate, quando potremo essere un po’ più precisi. Nel frattempo, buon lavoro a noi e buon Sky Sport Room a voi.