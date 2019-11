Cambiare tre allenatori dopo le prime tre giornate di campionato: incredibile ma vero quanto accaduto alla Ums Loum, squadra campione in carica dell’Elite One, il campionato di Serie A del Camerun. Una media da far impallidire anche i nostri presidenti dalla fama di mangiallenatori quella tenuta da Pierre Kwemo, proprietario del club, decisamente insoddisfatto per l’inizio di stagione della sua squadra. Il primo allenatore a saltare è stato Oumarou Sokba, tecnico scelto in estate per guidare il club: fatali per la sua panchina il ko in Supercoppa contro lo Stade Renard e il pareggio alla prima di campionato con l’Eding Sport. Ma al suo successore è andata addirittura anche peggio: Charlemagne Mbongo, infatti, è stato esonerato dopo le sconfitte in campionato contro il Dragon de Yaoundè e l’Avion de Nkam. Risultati – squadra ultima con un solo punto – che hanno fatto scatenare la furia del presidente Pierre Kwemo, che ha deciso per un nuovo ribaltatone: silurato anche Mbongo e panchina affidata a Dieudonné Nké. Toccherà a lui risollevare le sorti dell’Ums Loum. O quantomeno provare a resistere il più a lungo possibile su una panchina tra le più "roventi" al mondo.