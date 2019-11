Chissà se lo vedremo tra i candidati al prossimo Puskas Award, d’altronde il gol di Conor McDermott sta facendo il giro del web. È accaduto nel weekend in Irlanda del Nord, campionato poco celebrato ma senz’altro ricco di episodi curiosi: lo scorso ottobre fu Murray, attaccante del Glentoran, a prendersi la scena a causa delle nuove regole internazionali che ne causarono l’espulsione. In quell’occasione giocava contro il Cliftonville, altra squadra di Belfast che ha travolto 4-0 il malcapitato Warrenpoint Town. Tutto facile per la squadra di McLaughlin davanti ai propri tifosi, poker dove gli applausi vanno al provvisorio raddoppio dell’esterno mancino classe 1997: suo il sombrero a smarcarsi dell’avversario a centrocampo, poi il sinistro da 60 metri che sorprende il portiere. Rete da distanza siderale per McDermott, prodezza divenuta virale e destinata a far parlare nelle prossime settimane.