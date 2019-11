Asprilla: "Julio Fierro mi chiese autorizzazione a uccidere Chilavert"

Il 'movente': la rissa durante Paraguay-Colombia

"In campo", poche ore prime, Asprilla e Chilavert salirono alla ribalta ben al di là del risultato. 2-1 per il Paraguay, in una partita chiave per le qualificazioni ai Mondiali del '98: come spesso succede in Sud America, il clima è incandescente e nel finale sale il nervosismo. Il portiere goleador sputa addosso all'attaccante, che reagisce con una manata in bocca. Doppio rosso, e controrisposta di Chilavert negli spogliatoi rifilando un pugno ad Asprilla. Episodio brutto, ma niente a che vedere con la follia criminale poi sventata da Tino.