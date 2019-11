La maglia numero 10 del Brasile, una delle più iconiche del mondo del calcio, torna sulle spalle di Lucas Paquetà. Come spiega Globo Esporte, in assenza dell'infortunato Neymar, titolare del numero più prestigioso della Seleçao, il Ct Tite ha deciso di assegnare al centrocampista del Milan la 10 per le prossime due amichevoli contro Argentina e Corea del Nord. Non si tratterà di una prima volta per il 22enne ex Flamengo, che già nello scorso marzo l'aveva indossata nei test amichevoli contro Repubblica Ceca e Panama, andando anche a segno in quest'ultima. In Copa America, dove Neymar era stato fuori dai giochi per infortunio, la 10 era invece andata sulle spalle del più esperto Willian, con Paquetà che si era accontentato della 17. Ruoli ribaltati in vista delle prossime due amichevoli, in cui il fantasista del Chelsea dovrà accontentarsi della numero 19.