Cinquanta nazioni da tutto il mondo. Uomini e donne. Due vincitori e spettacolo allo stato puro. Sono i Red Bull Street Style, il torneo di freestyle calcistico più famoso al mondo. Giunto alla sua undicesima edizione, nelle finali del 2019 hanno trionfato Ricardinho e Melody Donchet, ora rispettivamente i freestyler maschile e femminile numeri uno al mondo. Le immagini delle loro giocate sono semplicemente pazzesche. Numeri straordinari tra palleggi, capriole ed evoluzioni. Il tutto col pallone sempre incollato al piede. Nella finalissima maschile (sopra il video) è stato proprio il brasiliano Ricardinho a trionfare, nell'ultima sfida vinta contro il colombiano Boyka. Nel mondo femminile delle evoluzioni applicate al calcio ha vinto invece la francese Melody Donchet, battendo in finale nel testa a testa (che si svolge contemporaneamente coi due sfidanti sul palco) la polacca Aguska (il video qui sotto). Le fasi finali del torneo, nato nel 2008 in collaborazione con la World Freestyle Football Association (WFFA), si sono volte a Miami, in Florida.