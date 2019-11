Gara amichevole, 21' di Argentina-Uruguay: la magia. Lionel Messi prende palla e per 10 secondi incanta il pubblico del Bloomfield Stadium di Tel-Aviv. La Pulce cade, danza letteralmente sul pallone, girandosi e dribblando avversari come fossero birilli. Ne salta uno, due, cade, si rialza, ne salta un altro. Scambia la palla con un compagno. Pura poesia. Ennesima magia del 5 volte pallone d’Oro. Una giocata senza senso, da mettersi le mani nei capelli e urlare “non è vero”. Ma con Messi tutto può accadere e ormai chiunque ami il calcio lo sa. La partita è finita 2-2 con un suo gol al 92’ su rigore. Ma il capitano del Barcellona ha decisamente attirato l’attenzione per un ballo in mezzo al campo che solo i grandi campioni sono in grado di fare.

Ospite dello sceicco

Messi nei giorni scorsi era stato ospite dello sceicco Turki Al-Sheikh, patron dell’Almeria, che lo aveva invitato nella sua residenza in Arabia Saudita insieme ad altri giocatori della nazionale argentina come Paulo Dybala, Rodrigo De Paul e Sergio Aguero. Il gruppo aveva guardato insieme al padrone di casa la sfida di Segunda Division spagnola tra Almeria ed Elche finita 1-1. Le foto della serata erano state pubblicate su Instagram dallo stesso sceicco, che ha spesso manifestato il desiderio di portare Messi nella sua squadra.