Brasile-Corea del Sud 3-0: Paquetà e Danilo trascinano la Seleção

Il Brasile gioca e si diverte nel test amichevole ad Abu Dhabi. Battuta la Corea del Sud con un netto 3-0 in una partita mai in discussione (Seleçao avanti 2-0 già dopo 45'). Da segnalare, su tutto, i gol dei due "italiani", ovvero Paquetà e Danilo. Il giocatore del Milan, che ha momentaneamente ereditato la numero 10 da Neymar - rimasto a Parigi a causa dell'infortunio alla coscia - ha sbloccato il match dopo nove minuti. L'esterno della Juventus, invece, ha chiuso i conti calando il tris con un violento destro dalla distanza. Tite torna dunque a sorridere dopo il ko rimediato dall'Argentina (1-0 il risultato finale) e dopo un mese di ottobre che lo ha visto pareggiare con Senegal e Nigeria. Dall'altra parte la squadra di Bento è impegnata nelle qualificazioni asiatiche ai Mondiali e negli ultimi 4 turni ha totalizzato due pareggi con Corea del Nord e Libano e due vittorie contro Sri Lanka e Turkmenistan.

La sblocca Paquetà, chiude Danilo

Il Brasile parte forte, trovando il vantaggio dopo appena nove minuti di gioco. Paquetà sfrutta al meglio il cross proveniente dalla sinistra dai piedi di Renan Lodi e batte di testa, in tuffo, il portiere asiatico. Secondo gol in 11 presenze con la Nazionale per il centrocampista rossonero, che risponde così alle critiche di Rivaldo, il quale aveva manifestato il suo dissenso nei confronti di Tite riguardo alla scelta di assegnare la maglia numero 10 al ventiduenne. La Corea del Sud prova a reagire e crea due occasioni pericolose, ma al 36' i verdeoro raddoppiano con Coutinho che non lascia scampo si punizione. Son si carica i compagni sulle spalle, ma al 75' l'attaccante del Tottenham deve arrendersi ad un miracoloso Allison, bravissimo a deviarne la conclusione dalla distanza. Un quarto d'ora prima, al 60', il 3-0 del Brasile con un super Danilo, bravissimo nello scaraventare in porta il suo destro da fuori area.

Brasile-Corea del Sud 3-0

9' Paquetà. 36' Coutinho, 60' Danilo

BRASILE (4-3-3) Alisson, Danilo, Marquinhos, Militao, Lodi (88' Emerson); Arthur (80' Douglas Luiz), Fabinho, Paquetà (84' Firmino); Gabriel Jesus (88' Rodrygo) Richarlison, Coutinho. All. Tite

Corea del Sud (4-2-3-1) Hyunwoo, Jin-Su-Kim, Min-Jae Kim, Young-Gwon Kim, Jung; Hwan, Jong Ju (88' Hwang In-Beom); Son, Lee (76' Chang-Hoon-Kwon), Ui Jo Hwang; Hee Chan Hwang (65' Sang-Ho-Na). All. Bento

Ammonizioni: 34' Hee Chan Hwang