Un finale inatteso ha regalato la vittoria della Copa Libertadores al Flamengo. Protagonista assoluto Gabriel Barbosa, che nel finale di partita in tre minuti ha ribaltato la gara con una doppietta. Un epilogo che ha fatto esultare anche Neymar che dalla sua casa di Parigi ha seguito la finale tra Flamengo e River Plate. Qualche video caricato sulla propria pagina Instagram ha raccontato l’attesa della partita e l’esultanza di Neymar per la vittoria della coppa della squadra brasiliana. Ultimi minuti di partita vissuti con passione dall'ex Barcellona, che ha esultato come se avesse vinto un trofeo sul campo.

Il rapporto tra Neymar e Gabigol

Gabigol e Neymar insieme hanno vestito più volte la maglia del Brasile e soprattutto nel 2016 hanno vinto con la maglia verdeoro le Olimpiadi di casa di Rio de Janeiro. Un rapporto che in passato si era consolidato anche grazie alla storia tra l’ex giocatore dell’Inter e la sorella del calciatore del Paris Saint Germain. Neymar non ha resistito ed ha esultato senza freni dopo il gol del 2 a 1 del Flamengo. Un’impresa che O Ney ha voluto festeggiare alla stessa maniera di Gabigol, mostrando i bicipiti della braccia in segno di forza, per una prestazione da campione del suo compagno di nazionale.