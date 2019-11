La vendetta, si sa, è un piatto che va servito freddo. E pazienza se il giustiziere del Boca Juniors, a un anno di distanza dal Superclasico che ha visto il River Plate alzare la Copa Libertadores, è di proprietà dell'Inter e gioca nel Flamengo. Dopo la doppietta ai millonarios nell'incredibile finale dell'edizione successiva giocata sabato, Gabigol si è consacrato signore di Rio e non solo. Perché oltre al corteo che ha festeggiato i nuovi campioni del Sud America e del Brasile (tutto nel giro di due giorni), è arrivato anche il beffardo omaggio del Boca. Striscioni e fumogeni alla Bombonera? Qualcosa di più sottile: in occasione del match di domenica vinto 2-0 contro l'Union Santa Fe, i tifosi xeneizes si sono presentati...con una maschera sorridente dell'attaccante. Un modo per ringraziare Gabigol e tirare un sospiro di sollievo: fino all'89' di Flamengo-River, gli eterni rivali erano a un passo dalla seconda Libertadores consecutiva. Scampato pericolo dunque, e per il Boca ora capolista in Argentina, Superclasico Final esorcizzato ancora una volta.