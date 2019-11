FA Cup, i risultati del secondo turno: una sola gara al replay

Non solo la Premier League nel weekend di calcio inglese: in campo anche l'FA Cup per sfide valevoli per il secondo turno. Una sola gara andrà al replay, quella tra Forest Green Rovers e Carlisle United

Non solo Premier League, nel weekend di calcio inglese, ma anche il secondo turno dell’FA Cup, che al momento coinvolge le squadre di serie minori. Vince il Fylde con la doppietta di Jordan Williams sul campo del Kingstonian, mentre il Portsmouth nel finale stacca il pass per il turno successivo ai danni dell’Altrincham. Vittorie esterne di misura per il Burton Albion e l’Oxford United, mentre un super Pope con la sua tripletta qualifica il Port Vale. Soltanto la sfida tra Forest Green e Carlisle United, in virtù del 2-2 maturato, si rigiocherà a campi invertiti.

I risultati del secondo turno

Kingstonian – Fylde 0-2

9’ e 45+1’ Williams

Forest Green Rovers – Carlisle United 2-2

11’ Collins (F), 40’ e 76’ Thomas (C), 78’ Stevens (F)

Portsmouth – Altrincham 2-1

56’ Close (P), 82’ rig. Hancock (A), 90+4’ Pitman (P)

Shrewsbury – Mansfield 2-0

88’ Udoh, 90+5’ Walker

Cheltenham – Port Vale 1-3

6’ rig. Reid (C), 60’, 63’ e 68’ Pope (P)

Oldham Athletic – Burton Albion 0-1

23’ Boyce

Walsall – Oxford United 0-1

84’ Henry

Eastleigh – Crewe Alexandra

in corso