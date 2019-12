L'ex compagno di squadra di CR7 al Real Madrid ha consegnato da Pallone d'Oro uscente il premio a Messi: "Sono qui perché il calcio è rispetto, quando non vinci devi esserci lo stesso" le sue parole in riferimento all'assenza di Cristiano Ronaldo. Concetto ribadito in un tweet: "Nello sport e nel calcio non ci sono solo le vittorie, ci sono anche il rispetto per i tuoi compagni di squadra e i tuoi avversari"

Nella serata che ha visto Lionel Messi conquistare il sesto Pallone d'Oro della sua carriera, non è passata inosservata la frecciata recapitata a Cristiano Ronaldo da Luka Modric. Il centrocampista croato, ex compagno di squadra di CR7 al Real Madrid e vincitore del premio nell'edizione 2018, ha parlato dell'assenza della stella portoghese alla cerimonia di premiazione: "Cristiano Ronaldo? Sono qui perché il calcio è rispetto, per questo sono venuto a dare il premio a Messi e a congratularmi con lui - il commento del numero 10 del Real riportato da Marca, in riferimento alla consegna del premio in qualità di Pallone d'Oro uscente - quando non vinci, devi esserci per mostrare rispetto. Il calcio è questo e sono qui per festeggiare Messi. Gli ho dato il premio e mi sono congratulato con lui". Con una precisazione: "Io parlo solo di me stesso. Sono felice di essere qui e credo che quando si parli di calcio si tratta di rispetto".

"Non ci sono solo le vittorie, ma anche il rispetto per compagni e avversari"

Rispetto. Un concetto che Modric ha rimarcato più volte nella notte di Parigi, prima sul palco e poi anche in rete. Con un tweet, infatti, il centrocampista del Real Madrid ha omaggiato il trofeo conquistato da Messi, postando una foto in compagnia del vincitore del sesto Pallone d'Oro in carriera accompagnata da una didascalia: "Nello sport e nel calcio non ci sono solo le vittorie, ci sono anche il rispetto per i tuoi compagni di squadra e i tuoi avversari". Senza mai citare Cristiano Ronaldo, ma il sospetto di un riferimento all'attaccante della Juventus c'è anche qui.