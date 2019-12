Cassano è direttore sportivo: sostenuto l'esame finale a Coverciano

A ottobre del 2018 ha ufficializzato il suo addio al calcio, dopo l'ultimo tentativo di ritorno con la Virtus Entella. Antonio Cassano ha ora intrapreso una nuova strada e ha studiato per diventare direttore sportivo. L'ex attaccante della Nazionale è stato tra i protagonisti dell'ultima giornata di esami presso il Centro Tecnico Federale. Nelle aule di Coverciano, Cassano ha sostenuto l'ultimo test, la prova orale e la discussione della tesi, a chiusura di un programma di 144 ore di lezione cominciato lo scorso 16 settembre. Con lui c'erano anche altri ex calciatori di Serie A, come Sergio Pellissier e Alessandro Lucarelli. Presenti anche Elisabet Spina, prima donna ad abilitarsi con il massimo dei voti come allenatrice professionista UEFA A, e l'ex consigliere del Settore giovanile e scolastico della Figc Simone Farina, che nel 2011 ebbe un ruolo determinante nell'inchiesta sul calcioscommesse con una sua denuncia.