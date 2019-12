La carriera di Forlan

Ritenuto tra i giocatori più forti nella storia dell'Uruguay, Forlan ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Danubio, prima di passare alle giovanili proprio del Peñarol. L'esordio nel calcio dei grandi è avvenuto con l'Independiente, in Argentina, nel 1998: 37 gol in 80 presenze in Primera Division, prima dell'esperienza in Europa con il Manchester United nel 2002. Dopo l'avventura con i Red Devils il trasferimento in Spagna: tre stagioni al Villarreal (capocannoniere con 25 gol nel 2004/05 e Scarpa d'Oro) e cinque all'Atletico Madrid (con i Colhoneros, oltre al titolo di Pichichi con 32 gol nel 2008/09 e la Scarpa d'Oro, anche una Europa League e una Supercoppa Europea). Nella stagione 2011/12 l'esperienza - negativa - in Italia: per Forlan appena 2 gol in Serie A con la maglia dell'Inter in 18 presenze. Addio dopo una sola annata per il classe '79, che prima di terminare la carriera ha giocato anche con l'Internacional in Brasile, con il Cerezo Osaka in Giappone, nuovamente con il Peñarol, con il Mumbai City in India e con il Kitchee a Hong Kong. Con la sua Nazionale ha segnato 36 gol in 112 presenze, diventando il terzo miglior marcatore di sempre. Con la Celeste ha giocato anche tre Mondiali consecutivi (2002, 2006 e 2010, in quest'ultima edizione - con l'Uruguay arrivato quarto - è stato premiato come miglior giocatore della manifestazione) e ha vinto la Copa America nel 2011. Adesso inizia la sua nuova vita da allenatore.