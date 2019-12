L'ex giocatore di Juventus e Manchester United, una vera e propria star di Instagram, ha voluto festeggiare il Natale insieme ai suoi followers con uno dei suoi esilaranti video: in una location chiaramente esotica, vestito da Babbo Natale, il francese balla in grande ed esagitato stile il brano 'Jump Around' degli House of Pain, storpiando il ritornello e finendo poi immancabilmente in acqua