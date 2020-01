La squadra della città, epicentro dell'epidemia, è sbarcata in Spagna per proseguire la preparazione: previsti controlli periodici per giocatori e staff. E nei prossimi giorni arriverà in Europa un altro club cinese

Il Wuhan Zall, squadra di calcio della città cinese dove ha avuto origine la diffusione del virus, è sbarcato in Europa. Dopo aver svolto la prima fase di preparazione a Guangzhou e Shanghai, i ragazzi di José Manuel Gonzalez si sono diretti verso il vecchio continente, passando da Istanbul e approdando a Malaga. Da lì il trasferimento a Cadice e in particolare ai campi di Sotogrande a San Roque, dove i giocatori si alleneranno almeno fino a metà febbraio. La Chinese Super League, infatti, ha annunciato poche ore fa la sospensione del campionato (inizialmente destinato a inaugurarsi il 22 febbraio) fino a data da destinarsi.

L'organo di Consulenza per la Salute e per la Famiglia dell’Andalusia ha svolto subito controlli di routine su giocatori e staff del club non appena arrivati all'aeroporto, ma nessuno di loro ha evidenziato i sintomi del Coronavirus, diventato "emergenza globale" secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il club resta, comunque, sotto un rigido controllo di sicurezza privata e in questo periodo ci saranno altri controlli periodici. "Il periodo di incubazione è passato, ma abbiamo comunque un medico in contatto con le autorità sanitarie spagnole sulle condizioni dei giocatori - ha dichiarato l'allenatore -. Collaboreremo con tutti affinché il mondo sia tranquillo". La formazione cinese è lontana da Wuhan dallo scorso 3 gennaio, tempestività che ha salvato i ragazzi dall'epidemia ma non ha evitato la psicosi anche in ambienti calcistici: il Krasnodar, infatti, ha annullato l'amichevole in programma contro il Wuhan Zall. Il campionato della squadra di José Gonzalez si aprirà contro il Teda, a Tianjin, città nei pressi di Pechino e distante circa mille km da "casa". Nei prossimi giorni, inoltre, un'altra società potrebbe raggiungere i connazionali cinesi in terra spagnola: il Dalian Yifang, allenato da Rafa Benitez.