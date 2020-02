Coronavirus, Champions asiatica: rinviate le partite per le squadre cinesi

La chiusura delle frontiere in Australia dovuta all'emergenza sanitaria ha costretto al rinvio delle partite di Champions asiatica in cui erano impegnate alcune squadre cinesi. Confermata invece per il 18 febbraio Chiangrai United e Pechino Guoan: la squadra cinese è attualmente in Corea del Sud, quindi i suoi giocatori non dovrebbero essere messi in quarantena