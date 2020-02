Coronavirus, l'Honved sospende Sannino. L'allenatore: "Sto bene, presto in campo"

Il club ungherese ha sospeso l'allenatore e il suo staff a titolo precauzionale dopo un viaggio di Sannino dall'Italia all'Ungheria. Sannino però tranquillizza tutti: "Sto benissimo e non vedo l'ora di tornare in campo con la squadra"

Sannino: "Sto benissimo, presto in campo"

L'allenatore ha tranquillizzato tutti: "Sto benissimo e non vedo l'ora di tornare con la squadra in campo. Sono rientrato ieri dall’Italia la società sentendo le notizie allarmanti provenienti dal nostro paese ha deciso di prendere precauzionalmente questa decisione. Io sto benissimo, quando sono sceso dall’areo mi hanno misurato la febbre. Voglio fare il tampone così da scendere in campo il prima possibile con i ragazzi. La società ha fatto questa scelta per stare tranquilla