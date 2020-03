Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova avventura di David Beckham da presidente dell'Inter Miami, sconfitto 1-0 all'esordio in casa dei Los Angeles Fc grazie a un gol del messicano Carlos Vela. Al termine del match lo Spice Boy è rimasto in tribuna a "meditare" sul ko e i tifosi della squadra avversaria non lo hanno risparmiato in quello che per loro era un "derby", considerati i trascorsi del campione britannico da giocatore dei Galaxy. "You look lonely", "sembri un uomo solo" il coro, poi condiviso scherzosamente anche dai Los Angeles Fc sull'account Twitter ufficiale del club. La replica di Beckham è tutta da ridere: sorrisi, addirittura un bacio per loro, e infine un applauso, da vero lord inglese...