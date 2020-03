Trabzonspor, Ndiaye mangia foglio delle indicazioni tattiche in campo

Ormai non è più una novità, tante volte gli allenatori utilizzano dei bigliettini per impartire le proprie indicazioni ai calciatori. I cosiddetti 'pizzini' che vengono portati in campo e poi nascosti nei pantaloncini o nei calzettoni o buttati dopo averli letti. Badou Ndiaye ha trovato una soluzione molto particolare per impedire agli avversari di sbirciare. Il centrocampista del Trabzonspor, durante la gara contro il Gazisehir, ha ricevuto un bigliettino dall'allenatore Cismir e, dopo averlo letto, lo ha messo in bocca e lo ha ingerito. Alla fine la partita si è conclusa sull'1-1, ma l'episodio più singolare dell'incontro è stato sicuramente quello che ha visto come protagonista Badou Ndiaye, che ha mangiato il 'pizzino' che il suo allenatore gli aveva mandato in campo per passargli qualche indicazione tattica.