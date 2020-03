La squadra di Portaluppi, durante la sfida contro il Sao Luiz, è scesa in campo con delle mascherine per protestare contro la decisione di giocare durante la pandemia da coronavirus. "La vita deve avere la precedenza". Il Brasile è uno dei pochi Paesi in cui il calcio va avanti a porte chiuse: solo alcune competizioni sono state sospese

