Quanto valgono Champions e campionati sospesi per coronavirus

E' stato calcolato che i cinque principali campionati europei fruttano circa 4 miliardi di euro: continuare a non giocare o non finire la stagione comporterebbe delle grandissime perdite, non solo a causa degli incassi delle partite

Quanto vale questa parte finale di stagione? La Champions, in assoluto, vale circa 3 miliardi di euro, di cui 2 divisi fra le squadre che vi partecipano. Con uno studio KPMG è riuscita a quantificare anche quanto valgono le varie Leghe. Anzi quanto vale la parte finale di ogni campionato.

Il dato aggregato dei 5 principali campionati europei è stimato al massimo in 4 miliardi di euro. Premier chiaramente in testa, ma il valore è alto per tutti.

I bilanci sono divisi in tre grandi marcoaree: matchday, diritti tv e sponsorizzazioni.

Continuare a non giocare o non finire la stagione (al di là delle conseguenze a lungo periodo) comporterebbe delle perdite. A cominciare dagli incassi per le partite. E’ vero che - soprattutto per i grandi club - la perdita è meno significativa, ma il denaro risparmiato per trasferte o organizzazione evento è marginale rispetto al mancato incasso.

L’altra voce da tenere in considerazione è il commerciale. Le sponsorizzazioni spesso includono componenti fisse e bonus (o penalità) in merito alla prestazione e al raggiungimento di determinati obiettivi. Che tipo di ripercussioni ci saranno?

Senza dimenticare che le società continueranno a sostenere dei costi (soprattutto stipendi giocatori). E questo potrebbe determinare un grave problema di liquidità per le società sportive. Per non parlare delle possibili ripercussioni che ci potranno essere sul mercato.

Il coronavirus insomma rischia di minare non solo la stabilità sportiva della stagione in corso, ma dell’intero sistema economico calcistico. In mezzo a sfide così straordinarie, solo una cosa è definita: la quantità di denaro in gioco è enorme. La complessità senza precedenti delle problematiche richiede un’altrettanto straordinaria capacità di problem solving. A tutti i livelli, senza precedenti.