L'emergenza coronavirus ha fermato i campionati di quasi tutta Europa e di numerose federazioni in giro per il mondo. Ci sono, però, le eccezioni: mentre in Turchia e Russia si sono convinti a sospendere le manifestazioni sportive infatti, in Bielorussia è oggi cominciata ufficialmente la nuova stagione. Due le partite in programma e che si sono giocate, davanti agli occhi dei sostenitori, regolarmente presenti sugli spalti per offrire il sostegno alle proprie squadre. Il primo club a scendere in campo è stato il Bate Borisov, sconfitto 3-1 a sorpresa al debutto sul campo dell'Energetik Minsk, mentre poco più tardi è andata in scena la sfida tra Soligorsk e Zhodino, vinta 1-0 dagli ospiti. Due gare in cui l'effetto pandemia, nonostante i 51 casi già riscontrati in Bielorussia, non si è fatto sentire: fan presenti in tribuna, strette di mano tra giocatori, staff e terna arbitrale, oltre a grandi abbracci dopo le esultanze. Alexander Aleinik, capoufficio stampa della federcalcio locale, ha spiegato che "la decisione di giocare regolarmente, e con il pubblico, è stata presa dopo la riunione di martedì scorso in videoconferenza con l'Uefa. Molti campionati sono stati sospesi, noi invece cominciamo adesso perché la nostra stagione calcistica va dalla primavera all'autunno".

Lukashenko: "Lavorate molto per uccidere il virus"

La scelta di giocare non ha trovato l'opposizione di alcun club. Si continua con assoluta normalità, linea di pensiero condivisa dal Presidente bielorusso, Alexandr Lukashenko, che ha raccomandato alla popolazione di "fare la sauna, bere tanta vodka e lavorare molto per uccidere il virus nei vostri organismi".