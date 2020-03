Ti sia lieve la terra, caro Gianni. Inizio questo pezzo come tu cominciasti, 28 anni fa, quello scritto in morte di Gianni Brera. Il tuo modello, il tuo maestro. Anche allora la notizia arrivò in redazione un sabato mattina, accompagnato dallo stesso dolore che ci colpisce oggi. Eri con la Nazionale italiana, a Malta, e buttasti giù, chiuso nella stanza d’albergo, quattro o cinque cartelle scritte di un fiato, come fosse un altro a picchettare sull’Olivetti lettera 22. Me l’hai raccontato mille volte quel giorno e ogni volta ero a richiederti come avessi fatto a scrivere un pezzo così struggente in pochi attimi. Il talento, ecco come avevi fatto.

Scrivevi come nessun altro, avevi una forza unica nel leggere le situazioni, una voce sempre fuori del coro e una prosa magnifica, mai grondante. Il sabato è il giorno in cui preparavi, da trent’anni, la rubrica “Sette giorni di cattivi pensieri”. E di sabato ci hai lasciati soli. Stendevi i giornali della settimana sul tavolo e raccoglievi i ritagli messi da parte. Poi mescolavi e iniziavi a scrivere. Tre giorni fa, l’ultima volta in cui ci siamo sentiti, la prima cosa che hai detto è stata proprio quella: “La rubrica continuo a farla”. Invece domani ci saranno solo i coccodrilli. Tutti correranno a ricordarti, in una sovrabbondanza di retorica che non era tua e che ti avrebbe innervosito. Eri insofferente alle cose banali, alle frasi fatte e anche per questo ti ho voluto un grande bene, per essere spigoloso e umanissimo al tempo stesso. Lo sguardo che ti fulminava per una superficialità detta e, un attimo dopo, il sorriso che si espandeva divertito, con quella barba che infondeva sicurezza. Da vivo, non ho avuto il coraggio di dirti tante cose, perché funziona così tra uomini adulti, l’affetto sta lì senza parlare. Le cene al Vecchio Porco e alla Nuova Arena, raggiungendo te e l’amico Luigi Bolognini a notte fonda, l’occasione per scherzare del calcio, del giornalismo, della politica, di tutto, e imparare ogni volta qualcosa di nuovo, arricchirmi di storie e aneddoti, segreti e visioni della vita. La tua mi è sempre piaciuta un sacco, Gianni, l’ho adorata.