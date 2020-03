Ulteriori restrizioni per chi pratica sport all'aperto nell'ordinanza firmata dal Ministero della Sanità: chiusi parchi e giardini, si potrà svolgere attività fisica solo individualmente e in prossimità dell'abitazione. Spadafora: "Evitate le corse, faccia attività solo chi ha patologie. E' il momento di fermarsi"

Un'ordinanza emanata il 20 marzo dal Ministero della Sanità e firmata dal Ministro Roberto Speranza, ha ulteriormente stretto le maglie per chi vuole svolgere attività sportiva all'aperto. Nel testo, che specifica il Decreto già in vigore dall'11 marzo, si legge: "non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona". Le ulteriori restrizioni, legate all'attività sportiva, sono presenti anche nel primo punto dell'ordinanza, in cui si vieta "l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici". Le disposizioni sono effettive dal 21 e fino al 25 marzo.