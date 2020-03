L'ex campione brasiliano festeggia i suoi 40 anni. Un compleanno particolare, perché festeggiato in carcere, dove il Gaucho è attualmente recluso in attesa di sentenza. Ripercorriamo la sua carriera: dagli esordi al Gremio al passaggio in Europa con Psg, Barcellona e Milan, prima del ritorno in patria. Un percorso costellato da una serie di trofei individuali e di squadra

40 ANNI RONALDINHO: LO SPECIALE DI SKY. VIDEO