Insuperabili, l'emozionante video degli istruttori per i loro ragazzi. VIDEO

Il coronavirus ha fermato il mondo del calcio, ovviamente non solo le squadre di Serie A hanno sospeso le attività ma tutte le società d'Italia, sia professionistiche che dilettantistiche. Tra queste anche Insuperabili Onlus Reset Academy, la più grande scuola calcio d'Italia per ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. Questa società non ha però fermato del tutto le attività ma quotidianamente, con l'aiuto della tecnologia e delle varie famiglie, gli educatori riescono a parlare con i ragazzi per farli allenare in casa. I tanti istruttori di Insuperabili Onlus Reset Academy si collegano in video per spiegare gli esercizi e avere un contatto, seppur virtuale, con i loro allievi. Ne è venuto fuori un video molto emozionante, con le voci di tutti gli allenatori che si raccomandano con i loro ragazzi di restare in casa, di rispettare le regole per sconfiggere il coronavirus ma di continuare ad allenarsi, per poi farsi trovare pronti quando le attività riprenderanno regolarmente. Dopo gli istruttori scenderanno in campo i vari testimonial, capitanati da Giorgio Chiellini. Un messaggio che riassume, in poche immagini, i valori del progetto Insuperabili.