Una giornata di allenamento tra le mura domestiche causa emergenza Coronavirus, poi una bella grigliata di carne per cena insieme alla famiglia. Chef Kevin-Prince Boateng insieme al piccolo figlio Maddox. Una cena che si annuncia davvero niente male a guardare il video pubblicato su Instagram dal giocatore del Besiktas che sta trascorrendo la sua quarantena in Turchia: attenzione massima a ottenere la giusta cottura per la carne e allo stesso tempo provare a far disperde il fumo dall’ambiente domestico. Tutto nella norma, se non si trattasse di una grigliata… immaginaria. Boateng e figlio infatti stavano preparando sì la cena, ma alla tv per uno dei tanti challenge che in questi giorni spopolando sul web.